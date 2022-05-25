Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın ve diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın. - Haberler

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın ve diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın ve diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın.
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın ve diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın. Türkiyemizin manda ve himayecilere, emperyalizme kul köle olanlara, Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ın hayasız hayranlarına teslim olmayacak, teslim edilmeyecek, emanet yere düşürülmeyecektir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika