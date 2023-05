Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak adayıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mertse, adamsa, yüreği yetiyorsa, kendine güveniyorsa şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin hukukunu, milletimizin ve devletimizin bekasını savunsun da görelim. Yapamaz, yaptırmazlar, çünkü Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Trabzon'da, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' adlı mitinge katıldı. Atapark Alanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Artık vakit yaklaştı, çember daraldı, sandık göründü. 4 gün sonra yapılacak seçimlerinin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın, huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Trabzon demek, kardeşlik demek, dik duruşun, eğilmeyen başın, pes etmeyen vicdanın, medarıiftiharı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca 'Bize her yer Trabzon' diyen vatan evlatlarının gür sesi duyulur. Birlikte her zorluğu aşacağız. Çünkü biz birliğimiz ebedi kardeşliğimiz, varoluşumuzun harcı ve haysiyetidir. Bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlara sonuna kadar kapalıyız. Bizi birbirimizden koparmak; cephelere ayırmak, etnik ve mezhep ayrımcılığını tetiklemek için fırsat kollayanlara ama, fakat demeden karşıyız, her zaman da karşı çıkacağız. Biz horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz. Karşılama kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğu'yuz, Güneydoğu'yuz, Anadolu'yuz. Hep beraber ülkemin tüm yörelerini, tüm güzelliklerini, tüm miras ve emanetlerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Nitekim biz büyük Türk milletiyiz" dedi.

"Zillet ittifakı münasebetsizlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı müstebitlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı kalbi mühürlenmişlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı münakaşanın, mütarekenin ve müfritlerin ittifakıdır. Bu ittifakın yolu Türkiye düşmanlarının yoludur. Bu ittifakın ortakları zalimlerin izindedir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin ahlak ve irfan ittifakıdır. Adaletin, ahlakın, hakkaniyetin, adil paylaşımın, milli duruşun, milli onurun, parlak bir istikbalin ittifakıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yükseliş mimarıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, ümit ediyorum ki, Trabzon zillete yenilmeyecektir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimize ne söz vermişsek tuttuk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çatısı altında, Cumhur İttifakı olarak TBMM'de sizlerin yüzünü kara çıkarmadık, vaatlerimiz unutmadık, her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Şimdi mühür elinizde. Milliyetçi Hareket Partisi'ne öyle bir destek verin ki, Cumhur İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a öyle bir sahip çıkın ki, gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım. Unutmayınız, 'Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes özbeöz kardeşimizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene"