Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak (2)

KÜTAHYA'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'deki mitingin ardından Kütahya'ya geçti. Atatürk Bulvarı üzerinde partisinin düzenlediği ' 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katılan Bahçeli, kısa bir süre kalan seçimlerin Türkiye'nin dirliğine, milletin birliğine, insanların huzur ve refahına hayırlı, kalıcı sonuçlar getirmesini diledi.

Millet İttifakı ortaklarını eleştirerek Cumhurbaşkanı adayını 13 toplantı sonucunda belirlediklerini ifade eden Bahçeli, "Kütahya ne diyorsa söyleyeceğimiz odur. Ancak Kılıçdaroğlu milletten umudunu kesmiştir. Sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği halindedir. Ali Dibocular CHP'nin milletvekili adayıdır. 'Kemalizm Irkçılıktır' diyen bir FETÖ'cü CHP'nin birinci sıradan İzmir milletvekili adayıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarının parlamenter sistemin yol açtığı sıkıntıları ve demokrasi dışı arayışlara zemin hazırlayan yapısını tekrar getirme vaadinin dışında söyledikleri ikinci bir şey yoktur. Başını CHP, İP, HDP ve diğer ortaklarının çektiği; FETÖ ve PKK'nın destek verdiği parlamenter sisteme dönme önerisi, Türkiye'yi darbe ve muhtıralara, kaos ve kargaşaya mahkum etmeye özlem duymaktır. Zillet ittifakı, bir masa etrafında 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda güç bela bir Cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Ancak 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 2 ay 23 gün geçmesine rağmen devlet ve milletiyle güç birliği yaparak felaketin derin izleri silindi, yaralar sarıldı, güvenli konutların temelleri atılıp yeni bir hayatın; yeni yüzyılda, yeni Türkiye çatısı altında müjdesi verildi. Onlar bir adayı 385 günde kavga ve gerilim nöbetlerine gire çıka buldular, Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sınırları içinde son bir asrın en büyük doğal afetine karşı mucizelere imza attı" şeklinde konuştu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,