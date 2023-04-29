Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu bir kez olsun kamuoyunun karşısına çıkıp mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Kılıçdaroğlu bir kez olsun kamuoyunun karşısına çıkıp mertçe teklif ve temennilerini paylaştı mı? Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi siyaset malzemesi yapmaktan başka neyi amaçladı? Sayın Kılıçdaroğlu, Eskişehir bu kez sana inanmayacak, milletimiz sana asla itibar etmeyecek. 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer de evin olacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen, ' 14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Anadolu'nun yükselen yıldızı olan Eskişehir'in aynı zaman da büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin evi olduğunu ifade eden Bahçeli, konuşmasına da onun 'Hoştur bana senden gelen. ya gonca gül yahut diken. ya hayattır yahut kefen. Narın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş' dizeleriyle başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye konuşmasının ardından kılıç ve Eskişehirspor forması hediye edildi. Sahneden partililere çiçek veren Bahçeli, ardından Kütahya'ya geçti.