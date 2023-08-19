Bahçeli: Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı duranlar hukuki ve tarihi yanlışa düşüyor

Bahçeli: Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı duranlar, bununla da yetinmeyip Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını ve eşit statüsünü yok sayanlar hukuki ve tarihi yanlışın içine düşen, aynı zamanda iki taraflı anlaşmazlığın canlı kalmasına hizmet eden çevrelerdir.Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır.Bu kapsamda Türkiye'ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD'dir.

Milliyetçi Hareket Partisi, ABD'yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve Suriye'den derhal çekilmeye davet etmektedir.