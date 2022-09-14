Bahçeli: "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek,...
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Bahçeli: "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir.
Bahçeli: "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika