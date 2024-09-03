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Bahçeli'den Teğmenlerin Yeminine Eleştiri: Atatürk'ün Anıları İstismar Edilmemeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ifadeleriyle yemin etmesini eleştirdi. Bahçeli, bu yeminlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ayrılıklara yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunarak onun anılarını istismar etmemek gerektiğini belirtti. Bahçeli, konunun siyasi bir istismar meselesine dönüşmemesi adına MHP'nin takipçisi olacağını açıkladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden sonra teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ifadelerinin de yer aldığı yeminleriyle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden sonra mezun olan teğmenlerin yeminleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir" dedi.

"Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir."

Devlet Bahçeli, açıklamasında şunları ifade etti:

"Mezun olan her subayımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta heyetinin önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'nun 37'inci maddesinde ifade ve ihata edilen yemini yüksek sesle icra ettikleri herkesin malumudur. Ne var ki, bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300'ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir. İlk başta sorulması gereken soru şudur: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele'nin yol başçısıdır. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir.

CHP'nin ve diğer yedeklerinin yemin meselesini istismara yeltenmesi, sokak röportajlarında millete hakaret eden edep yoksunlarını baş tacı etmesi elbette ahlaki ve demokratik bir ayıptır. 30 Ağustos'u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir teğmenlerin andını desteklemişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, and okuyan teğmenleri desteklemişti. Özdemir, "Genç teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye'nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam. Ordumuzla milletimiz arasındaki sarsılmaz bağa halel gelmesine müsade edilmez. Bu sebeple hiç kimse farklı yollara ve algılara sebebiyet vermemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Politika

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