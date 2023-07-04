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Bahçeli: 'İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde...

Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde...

Politika Haberleri

Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"

Bahçeli: " İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

İsveç Politika Haberler

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