Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde...

Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"