Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde...
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Bahçeli: "İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"
Bahçeli: " İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika