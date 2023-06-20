Bahçeli: İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüş
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul'un durumunu eleştirdi ve Türk gençliğinin önemine vurgu yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüş, kaos en büyük kentin önünü kesmiştir"
-"Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir"
-"Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir"
-"Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir"
-"Seçimler tamamlanmış olsa da yeni bir seçime gitmekteyiz. Peş peşe eklemlenen seçim gündemi milli irade ile tamamlanmış olacaktır"
-"Hedefimiz cumhur ittifakı doğasına hareket edip muhalefet belediyelerin hallerine son vermektir"
-"İzmir İstanbul Ankara başta olmak üzere ilçe ve il belediyelerinin marka değerinde yönetilmesi tarihi önemdedir"
-"CHP'li belediye başkanlarının ayak oyunlarından, kulislerden, rekabetlerden başka bildikleri tek bir şey yoktur"
-"Zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerinin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına şahit olacağız"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.