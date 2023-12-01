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Bahçeli: İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İsrail'in tazminat ödemeye mahkum edilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet aranması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, 'Caniyahu' Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze'yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir. 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

'TEPKİYİ ÖNCELİKLE YAHUDİLER GÖSTERMELİDİR'

Gazze'nin kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükunetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail'in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır. Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. 'Caniyahu'nun ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, 'Caniyahu' Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır. Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, 'Gönüllü Kudüs Sevdalıları' mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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