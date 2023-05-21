Bahçeli: 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, 28 Mayıs İstanbul'un fethinin eşiği olduğunu belirterek, 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım' çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 mayıs İstanbul fethinin eşiğidir"
GAZİANTEP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Bahçeli, "
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika