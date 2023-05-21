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Bahçeli: 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir'

Bahçeli: 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir'

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, 28 Mayıs İstanbul'un fethinin eşiği olduğunu belirterek, 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım' çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 mayıs İstanbul fethinin eşiğidir"

GAZİANTEP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Bahçeli, "

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli İstanbul Politika Haberler

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