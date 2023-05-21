Bahçeli: 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım, 28 Mayıs İstanbul fethinin eşiğidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, 28 Mayıs İstanbul'un fethinin eşiği olduğunu belirterek, 'Hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım' çağrısı yaptı.