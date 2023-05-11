Bahçeli: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar FETÖ ve PKK'nın dümen suyuna giriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta; "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itiraz edip ne idüğü muğlak ve muamma olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da sömürgeleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muhasım çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ordu'nun ardından Tokat'ta miting düzenledi. Bahçeli, şunları söyledi:

"ARTIK İHANETİN PERDESİ YIRTILIP ATILMALIDIR"

"14 Mayıs 2023 tarihinde ya huzur kazanacak ya da hüsran ipi göğüsleyecektir. ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimizi karartacaktır. Başka bir seçenek kalmamıştır. Artık sinsi oyunlar bitmelidir. Artık rezalet serüvenleri kapanmalıdır. Artık ihanetin perdesi yırtılıp atılmalıdır. Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Türkiye yüzyılı vizyonu canlanmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı ümitleri kamçılamış, milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyum ve geniş imkanlarıyla Türkiye sorun yumağı haline gelen, kriz üreten, demokrasimizi tehdit eden parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuş ve ufku aydınlanmıştır. Bu başarı milletimizin başarısıdır. Millet hür iradesiyle, azim ve kararlılığıyla varlığını, birliğini ve gelecek ülkülerini sahiplenmiştir. Cumhur İttifakı, şartlar ne kadar ağır olsa da devletin ve milletin bekasını esas almış, egemenlik ve güvenlik haklarımızı tehdit eden provokasyonlarla mücadele etmiş, bunu da sürdürme inancıyla bezemiştir.

"FELAKETLER ÜZERİNDEN CEPHELEŞME ÜRETMEYE ÇALIŞANLAR İNSAFSIZDIR"

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ve geniş bir alanda yaygın kayıplara ve yıkımlara yol açan deprem, son bir asrın en büyük felaketidir. Zillet ittifakı çarpıtıp, her türlü karalamaya tevessül etse de devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla deprem anından itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa süre içinde binlerce vatandaşımız enkaz altından kurtarılmıştır. Ardından da beslenme ve barınma başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremesek de devletimizin gücüyle yıkılanlar mutlaka yapılacak, eksikler giderilecek, nihayet bu badireden de güçlenerek çıkılacaktır. Nitekim ülkemiz ve milletimiz kutlu yolculuğuna devam edecektir. Yeni yüzyıl, yeni Türkiye, yeni hayat anlayışıyla hep birlikte huzurlu bir hayat kurulacak, buna ilişkin siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar, yasal düzenlemeler ve mekanizmalar seri halde hayata geçirilecektir. Felaketler üzerinden cepheleşme üretmeye çalışanlar insafsızdır, izansızdır, vicdansızdır. Kahramanmaraş merkezli depremden kısa süre sonra güvenli konutların temelleri atılmış, 319 bini bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun yapılarak hak sahiplerine teslimi kararlaştırılmıştır.

"BUNLARIN SADECE SİYASETLERİ DEĞİL, VİCDANLARI DA SÖMÜRGELEŞMİŞTİR"

Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üzerine tekme atan menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır. Bu şarlatanlar kulübünün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu teslimiyetçi şarlatanlar, her devirde farklı farklı isim, unvan ve kılıkta ortaya çıksalar da hamdolsun emellerinde hiçbir zaman muvaffak olamamışlar, bundan sonra da olamayacaklardır. Cumhuriyete karşı çıkanlar, manda ve himaye hayranlarıydı. Cumhuriyete karşı gelenler, zulme boyun eğenler, 'bizden bir şey olmaz' diyen korkaklardı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itiraz edip ne idüğü muğlak ve muamma olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem peşinde koşanlar, 15 Temmuz'un rövanşını almak için hazırda bekleyen FETÖ'nün ve PKK'nın dümen suyuna giren, yozlaşmış siyasi partilerdir. Bunların sadece siyasetleri değil, vicdanları da sömürgeleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reform, devlet hayatında muteber bir silkiniş, sonumuzu hazırlamak isteyen hainlere ve muhasım çevrelere unutamayacakları milli bir cevaptır. Cumhuriyet demokrasiyle çatısını örmüş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasiyle taçlanmıştır.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasi ve huzuru getireceklerini, Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu, yanına aldığı İYİ Parti Başkanı ve illerini bırakıp kaçak halde sağda solda nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor. İhanet odağı HDP ve PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu, özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu, felaketin mümessilidir."