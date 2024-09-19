Üye Girişi
Haberler

Bahçeli: Gazilere Tanınan Haklar TBMM'de Karara Bağlanmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinin saldırı altında olduğunu belirtirken gazilere tanınan sosyal ve ekonomik hakların önemine dikkat çekti ve TBMM'de gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

MHP Lideri Bahçeli: " Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum ki faaldir"

-MHP Lideri Bahçeli:

-"Milli ve manevi hazinemiz saldırı altındadır"

-"Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir"

"Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır"

-"Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Politika Türkiye Ekonomi Sağlık Hukuk MHP

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor

İsrail ordusu, Lübnan'ı vuruyor

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor? Kahve tansiyonu düşürür mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü? İsrail Lübnan'a neden saldırıyor? P93 puanı ile nereler tercih edilir? P93 ne demek? P93 puan türü ne anlama geliyor? KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var Monaco Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Monaco Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? KPSS Önlisans polislik taban ve tavan puanları kaç? 2024 Önlisans polis alımı ne zaman? MAL kan grubu nedir? KPSS Önlisans P93 tercihler ne zaman 2024? KPSS Önlisans P93 55, 60, 65,0, 75, 80, 85, 90 puanla nereye yerleşilir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });