Bahçeli: Gazilere Tanınan Haklar TBMM'de Karara Bağlanmalı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinin saldırı altında olduğunu belirtirken gazilere tanınan sosyal ve ekonomik hakların önemine dikkat çekti ve TBMM'de gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.
MHP Lideri Bahçeli: " Türkiye'nin önünü kesmek, devlet millet dayanışmasını yıkmak, fitne fesat korosu herkesi uyarıyorum ki faaldir"
-MHP Lideri Bahçeli:
-"Milli ve manevi hazinemiz saldırı altındadır"
-"Gazilerimizi sadece 19 Eylül'de hatırlamak doğru değildir"
"Mevzuattaki boşluk nedeniyle gazi kabul edilmeyen 20 bin kardeşimizin sessiz çığlığı dinmemiş, gazilere tanınan sosyal ve ekonomik haklardan mahrum kalmışlardır"
-"Gaziler arasında örtülü ayrım hakkaniyetsizdir. Gazilerimize unvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'de karara bağlanmalıdır"