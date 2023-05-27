Bahçeli, Etimesgut Mitinginde Konuştu

ETİMESGUT MİTİNGİNDE KONUŞTU

Bahçeli, Etimesgut ilçesinde partisinin düzenlediği 'Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza' temalı mitingde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci turunun yarın yapılacağını hatırlatarak, "Yasama ile yürütme arasındaki uyum ve dengenin tesis edilebilmesi, Türkiye'nin ağır badirelere uğramaması için Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine müzahir sonuçlanması istikrar ve istikbalimiz adına hepimize düşen milli bir sorumluluktur. Devlet ve siyaset krizine yatırım yapanlar yarın kaybetmelidir. İç barış ve huzur ortamını bozmak için kollarını sıvayanlar yarın kaybetmelidir. Avrupa Özerlik Şartını savunan ve terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir. Kazanan Türk milleti ve Türkiye olmalıdır. Kazananın Cumhur ile Cumhuriyet olması yegane dileğimizdir" dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de desteği olmadığını söyleyerek, "Türkiye'yi güven ve istikrar içinde yönetmesi imkansızdır. Kaldı ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefi Türk milleti tarafından reddedilmiştir. Zillet ittifakının tek derdi rant ve ikbal paylaşımıdır. Koltuk kapmaca oynayarak siyasi atmosferi zehirlemişlerdir. Nihayet utanç verici pazarlıklar milletimizin gözü önünde vuku bulmuştur. Bu zihniyet siyasi çıkar uğruna Türkiye'yi bile pazarlamaya hazırdır. Masa içinde masa kurarak ayıplı bir siyasetin figüranı olmuşlardır. Zillet ittifakı ve ortak adayı takiyecidir, istismarcıdır, istikrar ve güvenliğimizin karşısındadır. Teröristleri siyasi ortak yapmalarından dolayı da iki dünyada yatacak yerleri yoktur. Pazarlıklarla, tavizlerle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla, bölücü, yıkıcı ve terör odaklarıyla iş birliği içinde siyasi varlıklarını ibra ve ifadeye çalışanlar ilk dersi 14 Mayıs'ta almışlar, ikincisini de 28 Mayıs'ta alacaklardır. Podyum ve protokol milliyetçilerinin raf ömrü yarın dolacaktır. Hepsi birden tarihin çöp sepetine yuvarlanıp gidecektir" diye konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023