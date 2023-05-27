Bahçeli, Etimesgut Mitinginde Konuştu
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Etimesgut'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
ETİMESGUT MİTİNGİNDE KONUŞTU
Bahçeli, Etimesgut ilçesinde partisinin düzenlediği 'Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza' temalı mitingde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2'nci turunun yarın yapılacağını hatırlatarak, "Yasama ile yürütme arasındaki uyum ve dengenin tesis edilebilmesi, Türkiye'nin ağır badirelere uğramaması için Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine müzahir sonuçlanması istikrar ve istikbalimiz adına hepimize düşen milli bir sorumluluktur. Devlet ve siyaset krizine yatırım yapanlar yarın kaybetmelidir. İç barış ve huzur ortamını bozmak için kollarını sıvayanlar yarın kaybetmelidir. Avrupa Özerlik Şartını savunan ve terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir. Kazanan Türk milleti ve Türkiye olmalıdır. Kazananın Cumhur ile Cumhuriyet olması yegane dileğimizdir" dedi.'TEK ADAM REJİMİNDE İKİNCİ TUR OLMAZ'Bahçeli, tek adam rejiminde bir seçimin ikinci tura kalması diye bir şeyin asla söz konusu olmayacağını ifade ederek, "Türkiye'de demokrasinin bütün kurum ve kuralları saat gibi çalışmaktadır. Bunun tam tersini iddia edenler demokrasi muhalifi, milli irade muhasımıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler alanında ülkemize iftira atanların, kara çalanların, suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemdir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede, gayri meşru siyasi ve ideolojik akımların seçimlere katılması mümkün müdür? Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, iktidara sabah akşam küfür edenlerin varlığından nasıl bahsedilecektir? Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı, Zillet İttifakı'nın yıkım ortaklarıdır. Bunların alayı birden Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. İşte bu zillet koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayindeki muhteşem atılımlar, ülkemizin her alanda gösterdiği muazzez ilerleyişidir. Bundan dolayı çıldırıyorlar, her çirkeflikten medet umuyorlar" dedi.'VATANDAŞLARIMIZIN İRADESİNE KARA ÇALMAK İLKESİZLİK'Bahçeli, 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere yönelik tepkileri eleştirerek, "Depremzede vatandaşlarımıza demokratik tercihlerinden dolayı ağır hakaret ettiler, insaf ve vicdanlarını hepten kaybettiklerini tescillediler. CHP'li belediyelerin depremzedelerimizin haysiyetlerine ve demokratik haklarına dil uzatması sarsıcı bir çarpıklık olmasının yanı sıra adilik ve edepsizliktir. Sosyal medyada deprem mağduru insanlarımıza küfür savuranlara insan denilmesi de bizatihi insanlık değerlerine iftiradır. Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu, kimin demokrasinin karşısında konuşlandığı ayyuka çıkmıştır. Vatandaşlarımızın hür iradesine kara çalmak ilkesizliktir. Vatandaşlarımızın seçim ve iradelerine cephe almak ilkelliktir. Kılıçdaroğlu demokrat değil, klasik bir demagogdur. Her demagogun sonu da despotluktur. Daha mülteci ile sığınmacı ayrımını bilmeyen, düzensiz göçün ne manaya geldiğinden haberi olmayan Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 10 milyon mülteci var demesi ise bir başka yalan, saptırma ve aldatmadır. Türkiye bu anti-demokrat heveslere emanet edilemez" dedi. 'TÜRKİYE'Yİ BİLE PAZARLAMAYA HAZIRLAR'
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de desteği olmadığını söyleyerek, "Türkiye'yi güven ve istikrar içinde yönetmesi imkansızdır. Kaldı ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefi Türk milleti tarafından reddedilmiştir. Zillet ittifakının tek derdi rant ve ikbal paylaşımıdır. Koltuk kapmaca oynayarak siyasi atmosferi zehirlemişlerdir. Nihayet utanç verici pazarlıklar milletimizin gözü önünde vuku bulmuştur. Bu zihniyet siyasi çıkar uğruna Türkiye'yi bile pazarlamaya hazırdır. Masa içinde masa kurarak ayıplı bir siyasetin figüranı olmuşlardır. Zillet ittifakı ve ortak adayı takiyecidir, istismarcıdır, istikrar ve güvenliğimizin karşısındadır. Teröristleri siyasi ortak yapmalarından dolayı da iki dünyada yatacak yerleri yoktur. Pazarlıklarla, tavizlerle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla, bölücü, yıkıcı ve terör odaklarıyla iş birliği içinde siyasi varlıklarını ibra ve ifadeye çalışanlar ilk dersi 14 Mayıs'ta almışlar, ikincisini de 28 Mayıs'ta alacaklardır. Podyum ve protokol milliyetçilerinin raf ömrü yarın dolacaktır. Hepsi birden tarihin çöp sepetine yuvarlanıp gidecektir" diye konuştu.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023