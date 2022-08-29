Bahçeli'den Yunanistan'a tepki: Ödeyecekleri bedel 30 Ağustos'tan ağır olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dileğim Yunan halkına musallat olan mevcut hükümetin aklını başına alması, çılgınlık peşinde koşmaktan acilen ve derhal vazgeçmesidir. Aksi halde ödeyecekleri bedelin 1922'nin 30 Ağustos'undan çok daha ağır olması kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeği olarak tezahür edebilecektir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın hak edilmiş mükafatı olan büyük zaferin üzerinden yüz yıl geçtiğini hatırlatarak, "Buna rağmen, sonuçları ve sonrasında cereyan eden siyasi ve stratejik gelişmeler mucibince ortaya çıkan mühim tesirleri sıcaklığını hala korumaktadır. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü dönemin müstevlileri silindir gibi ezilmekle kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kapıları da ardına kadar açılmış, cumhurun sönmeyecek meşalesi yakılmıştır. Sabahtan akşama kadar düşman bütün unsurlarıyla yerle bir edilmiş, tahkimat kanalları kesilmiş, meydanda kesin bir üstünlük kurulmuştur. Yunan Başkomutanı Trikupis dahil, işgalcilerin 300 subayı ve 5 bin askeri esir alınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa işte bu savaşta çamur içinde gördüğü Yunan bayrağını yerden kaldırtmış, 'bayrak her milletin istiklal alametidir, saygı lazımdır' demek suretiyle aslında Türk düşmanlarına unutamayacakları ahlak ve asalet dersi vermiştir. 30 Ağustos 1922 tarihinde kuşatma yarılmış, makus talih yenilmiş, felaket yılları büyük bir zaferle düğümlenmiştir" dedi.

"Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in ibadete açılmasını hala içine sindiremeyen, ezan sesi duymaktansa çan sesine özlem duyan iç ve dış şer cephesine Türk milleti müstahak olduğu cevabı mutlaka verecektir. Denize dökülenlerin içimize sızmış torunları ve tortuları aradıkları fırsatı asla bulamayacaklardır. Türk milleti zaferlerini kesinlikle çiğnetmeyecek, sulandırılmasına izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümü muhteşem bir istikbalin müjdesi olmakla birlikte 30 Ağustos Zaferi'nin ilhamı ve inancıyla bezenecek, kutlu ecdadımıza ve şanlı tarihimize husumet duyan zillet ittifakı tıpkı muhasım odaklar gibi ağır bir hezimetle tanışacaklardır. Nitekim menfur ve münafık emeller için tarih tekerrür edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda nice feragat, nice fedakarlık, dökülen nice şehit kanıyla kazanılmış büyük zaferimizin yüzüncü yıl dönümünü hayranlıkla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi tebrik ediyor, aziz milletimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Milli Mücadele'nin lideri, 30 Ağustos 1922'nin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ülkü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."