Bahçeli'den 'TRÇ' İttifakı Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyaya meydan okuyan ABD- İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. 'TRÇ' ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika