Bahçeli'den Teğmenlerin Disipline Sevki Konusunda Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Teğmenlerin disipline sevki) "Milli Savunma Bakanlığının kararına saygı duyuyorum"

ANKARA - " Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum"

Grup toplantısının çıkışında bir basın mensubunun ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenler hakkındaki sorusuna ilişkin Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. TSK'nın her konuda yetişmesini sağlayan bir kurumdur. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" dedi.