Bahçeli'den Sokağa Davet Edenlere Tepki
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sokağa davet edilenler için 15 Temmuz'daki gibi bir durumla karşılaşılabileceğini belirterek, olayların nasıl önleneceğini sorguladı. Provokatörlerin sorumluluğunu vurguladı.
Bahçeli: "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika