Bahçeli'den Sokağa Davet Edenlere Tepki

Bahçeli: "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika