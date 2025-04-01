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Bahçeli'den Sokağa Davet Edenlere Tepki

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, sokağa davet edilenler için 15 Temmuz'daki gibi bir durumla karşılaşılabileceğini belirterek, olayların nasıl önleneceğini sorguladı. Provokatörlerin sorumluluğunu vurguladı.

Bahçeli: "Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir? Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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