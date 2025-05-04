Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder İçin Veda Törenine Katılan Yöneticilere Geçmiş Olsun Dileği

Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder İçin Veda Törenine Katılan Yöneticilere Geçmiş Olsun Dileği
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen veda töreninde fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurum yöneticisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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