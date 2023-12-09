Bahçeli'den Sancaklı'ya yanıt: Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasına, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi. Bahçeli, bir basın mensubunun "Efendim MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sancaklı'nın 'Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

MHP Lideri Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" diye yanıt verdi. - ANKARA