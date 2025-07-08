Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Tepki
MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Mısır örneğini vermesini densizlik olarak değerlendirirken, hakkında başlayan soruşturmanın isabetli olduğunu vurguladı. Bahçeli, Özel'i darbe planlamakla suçladı.
MHP lideri Bahçeli: "( Özgür Özel'in) Mısır örneğini vermesi bir başka talihsizlik, densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun?" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika