Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Tepki

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Mısır örneğini vermesini densizlik olarak değerlendirirken, hakkında başlayan soruşturmanın isabetli olduğunu vurguladı. Bahçeli, Özel'i darbe planlamakla suçladı.

MHP lideri Bahçeli: "( Özgür Özel'in) Mısır örneğini vermesi bir başka talihsizlik, densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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