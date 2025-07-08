Bahçeli'den Özgür Özel'e Sert Tepki

MHP lideri Bahçeli: "( Özgür Özel'in) Mısır örneğini vermesi bir başka talihsizlik, densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika