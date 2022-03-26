Başkan Ergün Antalya'da Bahçeli'ye hizmet ve yatırımları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi tarafından Antalya'da düzenlenen "Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"na katılmak üzere Antalya'ya gitti. Toplantının ilk gününde, genel merkez yönetim kadrosu ve belediye başkanlarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılayan Başkan Ergün, MHP liderine Manisa'daki hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

MHP'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği "Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı", Antalya'nın Belek ilçesinde gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Salihli, Kula, Selendi ve Sarıgöl belediye başkanlarıyla birlikte katıldı. 25-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantının birinci gününde genel merkez yönetim kadrosu ve belediye başkanlarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi karşılayan Başkan Ergün, MHP liderine Manisa'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi.

'Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da bulunduklarını belirten Başkan Ergün, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle bir araya gelerek Manisa'daki çalışmalarımız, proje ve hizmetlerimiz hakkında kendisine bilgi verdik. Hemşehrilerimizin selamlarını da ilettik. Kıymetli Genel Başkanımız da Manisa'ya selamlarını gönderdi. 'Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA