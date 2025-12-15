Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dilinin millet olma bilincini besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği sağlayan temel unsur olduğunu belirterek, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün önemini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk dilinin millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütun olduğunu belirtti.

Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk dili, millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur." ifadelerini kullandı.

Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyasının, birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıttığına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek, onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle, Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor, Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
title