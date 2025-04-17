Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri: Sinsilik ve Kabalık İfadeleri

Bahçeli: "CHP'li Meclis Başkanvekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP'li katip üyeye okutmuştur. Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle sinsilik, kötü niyetlilik, densizlik, işgüzarlık ve kabalıktır. CHP işte budur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika