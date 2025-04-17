Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri: Sinsilik ve Kabalık İfadeleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Meclis Başkanvekili'nin Anayasa Mahkemesi kararını okutmasını eleştirerek, bu davranışı siyasi terbiye ve teamül karşıtı olarak nitelendirdi.
Bahçeli: "CHP'li Meclis Başkanvekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP'li katip üyeye okutmuştur. Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle sinsilik, kötü niyetlilik, densizlik, işgüzarlık ve kabalıktır. CHP işte budur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika