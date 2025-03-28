Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmesini eleştirdi. Bahçeli, bu durumu ekonomi yönetimini kötüleme ve manda-himaye anlayışının yeniden canlanması olarak değerlendirdi.
Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yabancı ülkelere Türkiye'yi şikayet etmesi, ekonomi yönetimini kötülemesi, terk edilmişlik nevrozuyla İngiltere'den aman dileyecek karanlık bir çukura düşmesi manda ve himaye anlayışının hala canlı bir hücre olarak varlığını göstermiştir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika