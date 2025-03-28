Bahçeli'den CHP'ye Sert Eleştiri

Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın yabancı ülkelere Türkiye'yi şikayet etmesi, ekonomi yönetimini kötülemesi, terk edilmişlik nevrozuyla İngiltere'den aman dileyecek karanlık bir çukura düşmesi manda ve himaye anlayışının hala canlı bir hücre olarak varlığını göstermiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika