Bahçeli'den ABD-İran Gerilimi Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısını ve İsrail'in eylemlerini değerlendirdi, gelişmelerin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin İran'a saldırması, İsrail'in dur durak bilmeyen hunhar hamleleri, İran'ın misilleme tehdidi ve nihayet Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararı öngörülmesi kolay olmayan sıcak ve vahim gelişmelerin fitilini tutuşturacaktır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika