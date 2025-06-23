Bahçeli'den ABD-İran Gerilimi Açıklaması

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısını ve İsrail'in eylemlerini değerlendirdi, gelişmelerin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin İran'a saldırması, İsrail'in dur durak bilmeyen hunhar hamleleri, İran'ın misilleme tehdidi ve nihayet Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararı öngörülmesi kolay olmayan sıcak ve vahim gelişmelerin fitilini tutuşturacaktır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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