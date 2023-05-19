Bahçeli: Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenler milletimizin iradesine hakaret ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, milli güvenlik sorunu haline gelen Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla el ele tutuşanların siyasetin konusu değil, demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin ise milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaret ettiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ayrıca ve maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması elbette tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş istikametine atılan ilk adımdır. Türk milleti kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakarlık ahlakıyla sahip çıkmış, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddetmiştir. Milli Mücadele yalnızca silahla, yalnızca sahnelenen kahramanlıklarla, yalnızca 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla değil; asırlara sari akılla, usta siyasi manevralarla, emsalsiz stratejik kararlarla, kuşkusuz sabrın ve sebatın imkanlarıyla kazanılmıştır. Samsun'dan itibaren muazzam bir heyecanla yakılan Milli Mücadele ateşi her şeyden önce hatırı sayılır bir zamanın mahsulü olan fikri demlenme ve hazırlık sürecinin imrenilecek sonucudur. Bu vesileyle tecessüm eden milli mukavemet Amasya Genelgesi'yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum Kongreleriyle demokratik güç devşirmiş, 23 Nisan 1920'de de TBMM'nin açılmasıyla beraber maşeri vicdanda kök salmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi ile gelişen ve genişleyen olaylar zincirini müteakiben, ümitsizliğin seline kapılmış milli ülküler dirilmekle kalmamış, istiklal ve istikbal namusu cansiperane şekilde müdafaa edilmiştir. Türk milleti karanlığın en koyu anında parlak geleceğini hayalden gerçeğe dönüştürmüştür. Milli Mücadele'nin kaynak ve kuvveti zulme ve zillete duyulan meşru öfkeyle temellenmiştir."

"Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla el ele tutuşanlar siyasetin konusu değil, milli güvenlik sorunudur ve bunlar 19 Mayıs'ın muhteşem duruşunu idrakten tamamen yoksunlardır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Ayrıca ve maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır. Milletimizin hür iradesine savaş açanların despot ve tahammülsüz oldukları artık netleşmiştir. Bu anti-demokrat tavrın hesabını soracak da yine milletimizin ta kendisidir. Açıktır ki, Türk gençliği her şeyin farkında ve bilincindedir. Gençlik gözbebeğimiz, gelecek güvenimizdir. Niyazım odur ki, Türk gençliği evvelemirde varoluş haklarına, diri hedeflerine, tertemiz ilkelerine, dünyada adından söz ettiren ülkesine sonuna kadar destek verecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı Türk gençliğinin iradesiyle tıpkı bir bayrak gibi yükselecektir." - ANKARA