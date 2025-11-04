Haberler

Bahçeli: Demirtaş'ın Tahliyesi Türkiye İçin Hayırlı Olacak

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararının Türkiye için hayırlara vesile olacağını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik soruya, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
