MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikteki DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme sonrası Buldan, önemli bir yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti ve barış yasasına yönelik beklentilerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

2 Aralık'ta İmralı'da yaptıkları görüşme ve daha sonrasında yapılan tartışmalara dair Bahçeli ve heyetini bilgilendirdiklerini belirten Buldan, sürecin geldiği aşamaları da konuştuklarını söyledi.

"Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diyen Buldan, görüşmenin çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli olduğunu vurguladı.

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şimdi bundan sonra hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. O yüzden biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Zaten Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli de, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
