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Bahçeli: "(CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu) Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme...

Politika Haberleri

Bahçeli: "(CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu) Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır"

Bahçeli: "(CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu) Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır"

Kaynak: AA / Politika

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