Bahçeli: "(CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu) Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme...

Bahçeli: "(CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu) Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır"