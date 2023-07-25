Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özel'in konuşmasına ilişkin, 'Özgür beyin konuşması heyecanlı yapılmış bir konuşma aynı zamanda bir kongre konuşmasıydı. CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim"

"Özgür beyin konuşması heyecanlı yapılmış bir konuşma aynı zamanda bir kongre konuşmasıydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özgür beyin konuşması heyecanlı yapılmış bir konuşma aynı zamanda bir kongre konuşmasıydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli CHP Grup Başkanı Özel'in konuşmasına ilişkin, "Özgür beyin konuşması heyecanlı yapılmış bir konuşma aynı zamanda bir kongre konuşmasıydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

Meclis çalışmalarına ilişkin Bahçeli, "Olağanüstü toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmemiştir. 1 Ekim'de açılacak Meclise kadar siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.