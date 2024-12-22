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Bahçeli: Barış ve Kardeşlik Kazanacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki iç çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı ve terör örgütlerinin kaybedeceğini, barışın ve kardeşliğin kazanacağını açıkladı. Bahçeli, Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu belirterek, geleceğin Suriyelilerin elinde olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Örgüt için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacak; emperyalizmin planları kaybedecektir. Türk milleti yeni yüzyılda milli birlik ve kardeşliği dünya genelinde timsali olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerinin tamamlanması sebebiyle düzenlenen 20. Dönem Sertifika Töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeli sertifika töreninden önce bir konuşma gerçekleştirdi.

"Suriye'nin geleceğine karar verecek olanlar Suriyelilerdir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle yeni bir sürece girileceğini belirterek, "Suriye'de 13 yıldır süren iç çatışma dönemi yerini yeni bir gerçekliğe bırakmıştır. 61 yıllık Baas laneti, 54 yıllık Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması çok acılar çeken Suriye halkının layık olduğu mertebelere bütünlük ve kardeşlik içinde ulaştırması, Suriye'nin, istikrarı ve Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmazdır. Suriye'nin siyasi ve toprak birliğinin muhafazası iç barış ve huzurun ortamının hiçbir kaza ve kesintiye mahal vermeden tesisi hem komşuluk hukukumuz hem de bölgesel ve güvenlik bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır. Suriye'nin geleceğine karar verecek olanlar Suriyelilerdir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane, yapıcı ve destekleyici şekilde Türkiye'nin paylaşacağı pek çok tecrübesi olduğu da muhakkaktır" diye konuştu.

"Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir"

Türkler ile Kürtlerin kardeş olduğunu ve bölücülüğün kaybedeceğini vurgulayan MHP Lideri Bahçeli, "Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz ile bölücü terör örgütü arasında ufak bir irtibat söz konusu değildir. Türkiye ve Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz terörist bir aplikasyona karşı uyanışa geçmiş, artık kan tacirlerinin gerçek niyet ve yüzünü görmüştür. Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan düşmanımızdır. DEM Parti ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz ve istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. Ortak gelecek ideali insan ve din sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır. Örgüt için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak; terör ve bölücülük kaybedecektir. Türkiye ve Suriye kazanacak; emperyalizmin planları kaybedecektir. Türk milleti yeni yüzyılda milli birlik ve kardeşliği dünya genelinde timsali olacaktır. Silahlar susmakla kalmayacak hepsi birden kırılıp atılacak veya devlete teslim edilecektir. Türk ve Kürt kardeşliği bizler bünyesinde taçlanacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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