Bahçeli: AYM'nin HDP kararı hukuk skandalı olarak anılacak (2)

'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın attığı her adım ile daha umutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye döneminin başladığını belirterek, "Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir.

'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın attığı her adım ile daha umutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye döneminin başladığını belirterek, "Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. 14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13'üncü cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirleyeceğiz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini ençoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai arzumuz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek için de mükellefiyettir. Bunu milletimizle birlikte yapacağız, elbette başaracağız" dedi.

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023