Bahçeli: AYM'nin HDP kararı hukuk skandalı olarak anılacak (2)
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'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın attığı her adım ile daha umutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye döneminin başladığını belirterek, "Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir.
'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'
MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın attığı her adım ile daha umutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye döneminin başladığını belirterek, "Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. 14 Mayıs 2023 tarihinde hem 13'üncü cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28'inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirleyeceğiz. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini ençoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai arzumuz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek için de mükellefiyettir. Bunu milletimizle birlikte yapacağız, elbette başaracağız" dedi.'MİLLET NE DİYORSA KILDAN İNCEDİR'Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin 1'inci 5 yıllık döneminin muazzam icraat ve atılımların hayalden gerçeğe dönüşmesine sahne olduğunu söyleyerek, "Türkiye aradığı demokratik enerjiyi bu yeni sistemde bulmuştur. Türk milleti tarihiyle kültürüyle kimliğiyle sosyolojisiyle uyumlu muazzam bir yönetim sistemini tercih etmiş, Türkiye Cumhuriyeti geçmişle geleceği buluşturan dinamik bir etaba geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, 'tek adam yönetimi' diyenler yalancıdır, yıkım failleridir, yozlaşmış zihniyetlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'istibdat', 'şahsım rejimi' diyenler; utanmadan, sıkılmadan diktatörlük lekesi sürenler damgalı müfteridir. Türkiye, siyasi müflislerin havsalasının dahi alamayacağı bir seviyeye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tırmanmıştır. Hakikat gün gibi ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazırlayan Cumhur İttifakı, kabul edip onaylayan aziz Türk milletidir. Millet ne diyorsa boynumuz kıldan incedir. Milletin seçimini karalayanlar demokrasiyi ağızlarına alamaz, adaleti diline dolayamaz, ahlaktan da bahsedemez. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır. Siyasi ve ekonomik ablukalar birer birer kırılmıştır. Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Balkanlar'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de söz geçiren, söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır" diye konuştu.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023