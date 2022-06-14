Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,... - Haberler

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Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli: 'Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de,...

Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı...

Bahçeli: "Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy'de, aralarında HDP'li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Halkların Demokratik Partisi Kadıköy Politika Haberler

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