Bahçeli: Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrasıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmeden son gelişmeleri kavramak batıldır. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru incelemelerinde hukuk ve toplum düzenini tahrip edecek kararlar alması, yasa ve Anayasa koyucunun iradesini yok sayması hatta Anayasa hükümlerini işlevsiz hale getirmesi vaka-ı adliyeden sayılamayacak bir sapma halidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika