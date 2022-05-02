Bahçeli: 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçilerinin simgeleşmiş evresidir - Haberler

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Bahçeli: 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçilerinin simgeleşmiş evresidir

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bahçeli: 3 Mayıs 1944, Türk milliyetçilerinin simgeleşmiş evresidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, "3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler, bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır. 3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı; sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup, işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanlarının itibar günüdür. Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan kudretin Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs'ın sembol isimleridir. Onların geçmişe duydukları derin hayranlık esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Mayıs, Politika, Haberler

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