Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı doğru adam Erdoğan olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut ilçesinde düzenlediği açık hava toplantısında, 28 Mayıs 2023 tarihinde seçilecek Cumhurbaşkanı ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfalarının açılacağını ve bu Cumhurbaşkanının doğru adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi. Bahçeli, ayrıca 14 Mayıs'taki seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu kazandığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "28 Mayıs 2023 tarihinde seçilecek Cumhurbaşkanı ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfaları açılacaktır. İşte o Cumhurbaşkanı da doğru adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

Bahçeli, MHP'nin Etimesgut ilçesinde düzenlediği "Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza" temalı açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli, Türkiye'nin yarın tarihi bir seçim için sandık başına gideceğini, bu seçimde geleceğini belirleyeceğini belirterek, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin yapıldığını ve milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini söyledi.

Milletin kararına saygı ve riayetlerinin tartışmasız olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çok şükür Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu kazanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda hiçbir aday yüzde 50+1 oy oranına ulaşamamıştır. Takdir ve tercih hakkı elbette milletimizindir." diye konuştu.

"Devlet ve siyaset krizine yatırım yapanlar yarın kaybetmelidir." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"İç barış ve huzur ortamını bozmak için kollarını sıvayanlar yarın kaybetmelidir. Avrupa Özerlik Şartı'nı savunan ve terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir. Kazanan Türk milleti ve Türkiye olmalıdır. Kazananın Cumhur ile Cumhuriyet olması yegane dileğimizdir. Bir defa şunu ifade etmeliyim ki tek adam rejiminde bir seçimin ikinci tura kalması diye bir şey asla söz konusu değildir. Türkiye'de demokrasinin bütün kurum ve kuralları saat gibi çalışmaktadır. Bunun tam tersini iddia edenler demokrasi muhalifi, milli irade muhasımıdır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, iktidara sabah akşam küfür edenlerin varlığından nasıl bahsedilecektir?

Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının yıkım ortaklarıdır. Bunların alayı birden Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. İşte bu zillet koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun en ciddi karın ağrısı savunma sanayindeki muhteşem atılımlar, ülkemizin her alanda gösterdiği muazzez ilerleyişidir. Bundan dolayı çıldırıyorlar, her çirkeflikten medet umuyorlar."

Bahçeli, CHP'li belediyelerin depremzedelerin haysiyetlerine ve demokratik haklarına dil uzatmasının sarsıcı bir çarpıklık olmasının yanı sıra "adilik ve edepsizlik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek manada kimin demokrasiye bağlı olduğu, kimin demokrasinin karşısında konuşlandığının ayyuka çıktığını dile getiren Bahçeli, vatandaşların hür iradesine kara çalmanın ilkesizlik, seçim ve iradelerine cephe almanın ilkellik olduğunu ifade etti.

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu demokrat değil klasik bir demagogdur. Her demagogun sonu da despotluktur. Daha mülteci ile sığınmacı ayrımını bilmeyen, düzensiz göçün ne manaya geldiğinden haberi olmayan Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de 10 milyon mülteci var' demesi ise bir başka yalan, saptırma ve aldatmadır. Türkiye bu anti-demokrat heveslere emanet edilemez." diye konuştu.

Vatandaşlara, iradelerinin somutlaşması ve sonuç alması için yarın mutlaka sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Bahçeli, "Vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum, demokratik hakkınızı kullanınız, Türkiye'mize sahip çıkınız." dedi.

"Türkiye büyüsün istiyorsanız, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türk vatanını kurtaran Milli Mücadele şuurunun bir nevi dönemin Cumhur İttifakı olduğunu belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin ruh kökü, tarihsel özlemlerinin ve öz güveninin taşıyıcı kolonu olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanetlere karşı her zaman sur ördüğünü, set çektiğini ve baraj olduğunu vurgulayan Bahçeli, ittifakın, işgal ve istila girişimlerine kahramanca direniş gösterdiğini, bundan sonra da göstermeye aynı azimle devam edeceğini dile getirdi.

Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in kurucu felsefesi, muasır ve müreffeh bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın kurşun geçirmez, taviz ve teslim olmaz iradesine zimmetlidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu engellemeyi amaçlayan iç ve dış işgal cephesine fırsat vermeyelim. Yegane gayeleri 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' olan ancak 14 Mayıs 2023 tarihinde bu gayeleri suya düşen zillet ittifakına ülkemizi bırakmayalım. İstikrar sürsün diyorsanız, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye büyüsün istiyorsanız, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Yasama ile yürütme arasında muhakkak bir denge ve uyumun olması gerektiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de desteği olmadığını belirten Bahçeli, "Zillet ittifakının tek derdi rant ve ikbal paylaşımıdır. Koltuk kapmaca oynayarak siyasi atmosferi zehirlemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın milli bekayı kahramanca koruyacak cesaret ve hamiyet, milli birlik ve kardeşliği huzur ve emniyet içinde geleceğe taşıyacak kararlılık olduğunu belirten Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:

"Podyum ve protokol milliyetçilerinin raf ömrü yarın dolacaktır. Hepsi birden tarihin çöp sepetine yuvarlanıp gidecektir. Zillet kumpanyasının son perdesi 28 Mayıs'ta bir daha açılmamak üzere kapanıp gidecek ve Türkiye istikrarlı gelişmesini sürdürecektir. 28 Mayıs 2023 tarihinde seçilecek Cumhurbaşkanı 85 milyon vatandaşımızı kucaklayacaktır. 28 Mayıs 2023 tarihinde seçilecek Cumhurbaşkanı istikrar ve güvenliğimizin timsali mevkisinde bulunacaktır. 28 Mayıs 2023 tarihinde seçilecek Cumhurbaşkanı ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın sayfaları açılacaktır. İşte o Cumhurbaşkanı da doğru adam Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci döneminin gıpta edilecek kadar başarılı olduğunu söyleyen Bahçeli, çevresi siyasi istikrarsızlıklara mahkum olduğu durumda dahi Türkiye'nin huzur ve istikrar adası halinde sivrildiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşları Cumhur İttifakı'nın ahlaklı mücadelesine davet ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir, tehiri ve tevzisi düşünülemeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli, milleti, vatanı ve devleti dünya durdukça yaşatma ve yükseltme çabasında olduklarını, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü cumhurun zaferiyle taçlandırmanın gayesini taşıdıklarını ifade etti.

"28 Mayıs'ta yapılacak seçim, Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılla demokratik sözleşmesidir. Diyorum ki Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz vatan türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir." diyen Bahçeli, felaketler ne düzeyde olursa olsun yılgınlığa düşmeyeceklerini söyledi.

"Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü önümüzdeki yeni yüzyılın anahtarıdır"

Türkiye'de sürdürülebilir bir barış kuşağının tesis edilmesini gönülden ümit ettiklerini, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme arzusunda olduklarını belirten Bahçeli, Türkiye'nin barış için siyasi, askeri, diplomatik alanlarda caydırıcılık vasfına sahip olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü önümüzdeki yeni yüzyılın anahtarıdır. Bu anahtarın kilitli kapıları açabilmesi için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde cumhurun lehine müstesna ve mutlak bir başarı alınmalıdır." dedi.

Milletin, kimin ne yaptığını, hangi kirli ittifakların kurulduğunu, kimin kimlerle yol yürüdüğünü ferasetiyle gördüğünü ve bildiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanlarına selam duranlar, kucak açanlar, yeşil ışık yakanlar bellidir ve bilinmektedir. Küresel emperyalizmin kiralık tetikçisi bölücü terör örgütünün yanı sıra cürüm, cinayet ve casus şebekesi olan Pensilvanyalı hainlerle ağız birliği, emel birliği, eylem birliği, hedef birliği içinde olan zillet failleri ayan beyan ortadadır. 28 Mayıs'ta ya Türkiye sevdası diyeceğiz ya da Türkiye'nin geleceğine ölü toprağı serpmek için sıraya girenlere göz yumacağız. 28 Mayıs'ta ya milli ve manevi değerler ortak paydasında buluşacağız ya da istiklalimizin budanmasına, istikrarımızın bozulmasına boyun eğeceğiz.

İstikbale, istiklalini ve istikrarını koruyarak ulaşmak isteyen bir Türkiye'nin dünya devler liginde üst sıralara oynaması, bununla mündemiç lider ülke mertebesine çıkması için tek çare Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, tek çözüm de bir ahlak ve fedakarlık simgesi olan Cumhur İttifakı'dır. Karar ve seçim büyük Türk milletinindir. Biliniz ki Kılıçdaroğlu'na devlet emanet edilemez. Çünkü ehil değildir, emin değildir, erdemli değildir, hiçbir başarı hikayesi de yoktur. Allah muhafaza, sorumluluk alsa, sayısı her gün değişen sözde Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla Türkiye'yi iki günde batırır, onun bunun eline avucuna düşürür."

Kendileri için hiçbir siyasi hedef ve projenin Türkiye'nin egemen devlet vasfından, Türk milletinin var oluşundan, insanların huzur ve refah gayesinden daha önemli ve öncelikli olmadığını söyleyen Bahçeli, "Doğru zaman, doğru adım, doğru adam, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin geleceği için birlik içindeyiz"

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Oktay, programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ile mertler otağı Etimesgut'ta Cumhur İttifakı'na gönül vermiş vatandaşlarımızla buluştuk. Etimesgut söz verdi, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok daha güçlü bir şekilde destek verecek. Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman pazarlık siyaseti yapmadık, yapmıyoruz. İlkelerimiz belli. Çizgilerimiz belli. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Milli mutabakat zemininde Türkiye'nin geleceği için birlik içindeyiz." ifadesini kullandı.