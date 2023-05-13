Bahçeli: '14 Mayıs'ta fitneciler, teröristler, sahte demokratlar kaybedecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur'da yurttaşlara seslenirken "14 Mayıs 2023 Pazar günü milletimiz, temiz oylarını sandıkta kullanacak ve hükmünü verecektir. Yarın fitneciler kaybedecektir, kötüler kaybedecektir, şeytani planlar kaybedecektir, sahte demokratlar kaybedecektir, sipariş anketler kaybedecektir, ahlaksızlar kaybedecektir, teröristler kaybedecektir, ekonomik tetikçiler kaybedecektir, küresel komplolar kaybedecektir, karanlık senaristler kaybedecektir" dedi.

Devlet Bahçeli, bugün ikinci ikinci mitingini Burdur'da düzenledi. Bahçeli, Burdur'da şunları söyledi:

"KASET KUMPASLARI, SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESEMEZ"

"Türk milletini korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım güç, dünya üzerinde ne görülmüş ne de duyulmuştur. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Bizim terk edecek bir vatanımız yoktur, bizim çizilecek bir sınırımız yoktur, bizim bölünecek bir milletimiz yoktur, bizim yıkılacak bir devletimiz yoktur ve bizim vazgeçecek tek bir insanımız dahi yoktur. İftiralar, milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar, Türkiye'nin önünü kesemez. 14 Mayıs'ta, sağlam irade ile doğru kararı tescilleyip Türk ve Türkiye yüzyılının ilk adımını atacağız.

"YARIN FİTNECİLER, ŞEYTANİ PLANLAR, SAHTE DEMOKRATLAR, KARANLIK SENARİSTLER KAYBEDECEKTİR"

14 Mayıs 2023 Pazar günü milletimiz, temiz oylarını sandıkta kullanacak ve hükmünü verecektir. Yarın fitneciler kaybedecektir, kötüler kaybedecektir, şeytani planlar kaybedecektir, sahte demokratlar kaybedecektir, sipariş anketler kaybedecektir, ahlaksızlar kaybedecektir, teröristler kaybedecektir, ekonomik tetikçiler kaybedecektir, küresel komplolar kaybedecektir, karanlık senaristler kaybedecektir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcıları, zillet partilerinin tamamı Allah'ın izniyle kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşı kazanacaktır. İstikrarımız, istiklalimiz, istikbalimiz, iffetimiz, ülkülerimiz kazanacaktır.

Kılıçdaroğlu'na PKK'nın destek verdiği çok nettir. Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağını vaat etmesi tartışmasızdır. Bir terörist, alçakça ve cüretkar şekilde milletimizi tehdit ederek, '14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar' diyebilmiştir. Eğer böyle niyeti ve planları varsa tavsiyem, yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp gelmelilerdir. Kılıçdaroğlu, sabah başka, akşam başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır. Zillet ittifakını oluşturan partilerin başkanları da aynısıdır. Bu ittifak, abesle direnişini, gayri milli, gayri ahlaki ve gayri meşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan deseniz bunlardadır. Yıkım deseniz bunlardadır; bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

"ONLARIN TÜRKİYE DÜŞMANI EFENDİLERİ VARSA BİZİM DE MİLLETİMİZ VAR"

Kılıçdaroğlu'na hakim olan siyasi akıl, rehinli ve hacizlidir. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş, teröristtir. Ortağın HDP, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala; Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan bir Sorosçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların Türkiye düşmanı efendileri varsa bizim de milletimiz, bizim de Burdur'umuz vardır.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN GİTMESİ GEREKTİĞİNİ YAZANLAR ALÇAKTIR"

Cumhur İttifakı'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Amerika Birleşik Devletleri rahatsızdır, Avrupa Birliği rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizmin kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, küresel medya rahatsızdır, şerefini bedelsiz reddetmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır."