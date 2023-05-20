Bahçeli: 102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde yaptığı açıklamalarda, deprem sonrası yapılan çalışmaları ve Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur"
-"6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur"
-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir"
-"Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında gerçekleşmiştir, 2. aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir"
-"İlk aşamada Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır"
-"28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır"
-"Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir"
-"Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"
-"28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan yoluna devam et diyeceksin"
ADIYAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
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