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Bahçeli: 102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur

Bahçeli: 102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde yaptığı açıklamalarda, deprem sonrası yapılan çalışmaları ve Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur"

-"6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur"

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir"

-"Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında gerçekleşmiştir, 2. aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir"

-"İlk aşamada Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır"

-"28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır"

-"Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir"

-"Mührü elinize alın koşa koşa alayınız sandığa gidin"

-"28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız, iki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a Erdoğan yoluna devam et diyeceksin"

ADIYAMAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Adıyaman Politika Haberler

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