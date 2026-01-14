AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yenişehirlioğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yenişehirlioğlu, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı.

Yenişehirlioğlu, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını oylayan Yenişehirlioğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde seçimini Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesinden yana yaptı.

Yenişehirlioğlu, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA muhabirlerini ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Farklı kategorilerde birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını belirten Yenişehirlioğlu, muhabirlerin ve foto muhabirlerinin kadrajlarından duyguları yansıttığını vurguladı. Yenişehirlioğlu, fotoğraf karelerinin ayrı birer hikaye yazdığını söyledi.

" Gazze : Açlık" kategorisindeki fotoğraflara dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "İnsanın kardeşine nasıl bu acıyı ve ızdırabı yaşatacağının en kötü örnekleriyle karşılaştığımız bir zaman. Siyonizmin nasıl bir bela, kanser olduğunu, dünyaya karşı nasıl bir öfkeyle saldırdığını canlı müşahede ettiğimiz yer Gazze. Gazze hadisesi, yüreği, vicdanı, merhameti, insani duygularını kaybetmemiş bütün dünya vatandaşları açısından yüksek sesle reddiyat gerçekleştirilmesi gereken hadise." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.