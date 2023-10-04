Bağlar Belediyesi, kaldırımlarda yaya geçidini engelleyen seyyar satıcılar ve yola bırakılan eşyalar için esnafı uyardı. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde mobil ve tampon ekipler oluşturuldu.

Bağlar Belediyesi, kaldırımlarda yaya geçidini engelleyen seyyar satıcılar ve yola bırakılan eşyalar için esnafı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, halktan gelen şikayetlere konu olan kaldırım işgalleri, yaya geçişlerinin engellenmesi, toplu taşıma araçlarına ait durakların işgal edilmesi ve yola eşya bırakılması gibi sorunlar için mobil ve tampon ekipler oluşturuldu.

Merkez Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi, Fatih Mahallesi ve Göçmenler Caddesi'ne denetim gerçekleştiren ekipler, kaldırımlarda yaya geçişlerine engel olan ve görüntü kirliliği oluşturan seyyar satıcılar ve esnafa uyarıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "İlçemizin imajına yakışmayan bu görüntülere son vermek için gelen tüm şikayet ve taleplere anında cevap vermek üzere mobil ve tampon ekipler oluşturduk. Belli bölgelerde zabıta noktalarımız var. Anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız kadar biz de bu görüntülerden rahatsızız. İlçemizin kaldırım ve yol işgalleriyle gündeme gelmesini istemiyoruz. Bunun önüne geçmek için yoğun gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.