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Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Konferansı başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Konferansı başladı. Konferansa Türkiye'den TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılıyor.

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. "Dünyada barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ulusal parlamentoların rolünü güçlendirme" temasıyla düzenlenen konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden parlamento delegasyonları ve 9 uluslararası parlamento örgütünün temsilcileri katılıyor.

Konferansın gündemi

Konferans çerçevesinde Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı İçtüzüğü, örgütün resmi logosu ve bayrağı onaylanacak, "Bakü Deklarasyonu" kabul edilecek ve örgütün başkan ve başkan yardımcıları seçilecek. Etkinliğe katılan heyet başkanları, ülke yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Katılımcılar, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa da dahil olmak üzere işgalden kurtarılan toprakları ziyaret edecek, inşaat ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında bilgi alacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi beklenilen TBMM Başkanı Şentop, Bakü temasları çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop İlham Aliyev Azerbaycan Bakü Politika Haberler

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