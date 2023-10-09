Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail-Filistin çatışmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Baş, İsrail'in on yıllardır süren işgal ve baskı tutumuna karşı olduklarını ve Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini desteklediklerini belirtti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş; "Belli ki bütün Ortadoğu'nun, İran'ın Rusya'nın hatta Türkiye'mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı. Vakit savaş tamtamları çalma vakti değil, hakkın ve hukukun ortaya konup, başta ülkemizi ve tüm insanlığı emniyet altında tutma zamanıdır. Bu bağlamda İsrail'in on yıllardır süren işgal ve baskı tutumunun karşısında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve İslam Dünyası için kutsal kabul edilen Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini başından beri desteklediğimizi tekrar beyan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail- Filistin çatışmasını değerlendirdi. BTP Genel Başkanı Baş'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"VAKİT SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALMA VAKTİ DEĞİL"

"Belli ki bütün Ortadoğu'nun, İran'ın, Rusya'nın, hatta Türkiye'mizin içinde bulunduğu yeni bir dizayn süreci başlatıldı. Vakit savaş tamtamları çalma vakti değil, hakkın ve hukukun ortaya konup, başta ülkemizi ve tüm insanlığı emniyet altında tutma zamanıdır. Bu bağlamda İsrail'in on yıllardır süren işgal ve baskı tutumunun karşısında olduğumuzu tekrar belirtiyor ve İslam Dünyası için kutsal kabul edilen Kudüs merkezli bir Filistin devleti talebini başından beri desteklediğimizi tekrar beyan ediyoruz. Bütün bunların yanında güncel gelişmelerin ve savaş ortamının Müslümanlara değil, İsrail'in politikalarına hizmet ettiğinin de altını çiziyoruz."