Bağımsız Türkiye Partisi Anıtkabir'i ziyaret etti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Teşkilatı, partinin kuruluşunun 22. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi, 22. kuruluş yıl dönümünü bu hafta boyunca düzenleyecekleri etkinliklerle kutlayacak. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da sosyal medya hesaplarından parti teşkilatlarını kutlayan bir paylaşım yaptı. Kutlama etkinlikleri kapsamında BTP Ankara Teşkilatı, İl Başkanı Ahmet Burak Güven başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Güven, şu değerlendirmeleri yaptı:

"BTP'nin 22. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın bize vasiyet ettiği gibi BTP Ankara İl Başkanlığı olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Vatanımızı, namusumuzu, şerefimizi borçlu olduğumuz Atamıza şükranlarımızı sunduk, teşekkür ederek dualarımızı yaptık. Bugün Atamıza ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görüyoruz. Çünkü 'tek devlet, tek millet' diye yola çıkanların bugün milletin çeşitliliğini iddia ederek yeni anayasa yapmaktan bahsettiği günlerden geçiyoruz. Biz BTP olarak Genel Başkanımız Hüseyin Baş ile birlikte devletimizin üniter yapısını sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye."