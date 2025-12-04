Haberler

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Dalgın, asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını önerdi

Burak Dalgın, asgari ücretin açlık sınırının üstünde olması gerektiğini belirterek, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savundu. Dalgın, devletin asgari ücreti doğrudan ödemediğine de dikkat çekerek, işverenlerin yükünün dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon vatandaşın asgari ücretle çalıştığını, bu nedenle "asgari ücret" konusunun herkesi ilgilendirdiğini ifade etti.

Asgari ücretin "denge" meselesi olduğunu dile getiren Dalgın, "Asgari ücretin açlık sınırının üstünde kalması gerekiyor. Açlık sınırı şimdiden 29 bin 800 lira civarında. Vatandaşlarımızın karnını doyurabilmesi, hayatta kalabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerekir." dedi.

Dalgın, asgari ücret hükümet tarafından açıklandığı için bu ücreti devletin ödediği yönünde yanlış bir algının olduğunu belirterek, devletin asgari ücretle doğrudan bir ilgisinin olmadığını, bu ücretin işverenler tarafından ödendiğini, bu nedenle asgari ücret miktarı belirlenirken işletmelerin de düşünülmesi gerektiğini aktardı.

Asgari ücretle çalışan vatandaşın da işverenin de mağdur edilmesini istemediklerini dile getiren Dalgın, asgari ücret artışına bağlı olarak işverene çıkan maliyetin devlet tarafından desteklenmesini talep etti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Haberler.com
