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Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı

Bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı

Politika Haberleri

Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı.

Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı. Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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