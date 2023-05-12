Bağımsız Milletvekili Adayı Dündar, Seçim Afişlerine Yapıştırılan Etiketlere Tepki Gösterdi

Osmaniye Bağımsız Milletvekili Adayı Yunus Dündar, seçim afişlerinin üzerine "İlk oyum Erdoğan'a" ve "Prime Tayyip Erdoğan" etiketleri yapıştırılmasına tepki gösterdi. Dündar, "Sanki ben cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı'nı destekliyormuşum gibi afişler yapıştırmışlar. Bunlara yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum" dedi.

Osmaniye Bağımsız Milletvekili Adayı Yunus Dündar, kent merkezinde astırdığı afişlerin üzerine "İlk oyum Erdoğan'a" ve "Prime Tayyip Erdoğan" etiketleri yapıştırılmasına tepki gösterdi. Dündar, şunları söyledi:

"BUNLAR SİYASETTE YAPILMAMASI GEREKEN ŞEYLER"

"Esnaf ziyaretlerini gezerken, arkadaşlarla gezerken bir şey dikkatimizi çekti. Bulunmuş olduğumuz afişimizin üzerine gördüğünüz üzere Sayın Erdoğan'ı destekliyor imajı vererek bunları yapıştırmışlar. Bizim amacımız bağımsız milletvekilliğinde destek vermelerini istiyoruz. Bizim amacımız kimin cumhurbaşkanlığında kime destek verdiğini herkese saygı duyduğumuzu göstermek istiyoruz biz. Ama sanki ben cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakı'nı destekliyormuşum gibi afişler yapıştırmışlar. Bunları yetkililerin gerekeni yapmasını istiyorum. Ayıp şeyler bunlar bu siyasette yapılmaması gereken şeyler.

"BİZİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biliyorsunuz ki benim bu broşürüm asıl broşürüm budur. Bunların üzerine Tayyip Erdoğan'ın isimlerini yapıştırarak bizi manipüle etmeye çalışıyorlar ama Allah nasip ederse biz bunları göz ardı edeceğiz. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben gurur da duyuyorum, şunu da söylemek istiyorum demek ki birilerinin kulağına su kaçmış benim afişimi resmimi manipüle etmeye çalışıyorlar. Yapan kişilere de teşekkür ediyorum beni yücelttikleri için çok saygılar, sevgiler sunuyorum. Gerekli yerlere de bu mesajımın ulaşmasını istiyorum basın aracılığıyla."