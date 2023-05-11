Bağımsız Milletvekili Adayı Arif Ataman: 'Benimkisi Tamamen Yenilik Sunmak ve Alternatif Sunmak'

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'den bağımsız milletvekili adayı olan Arif Ataman, "Bugüne kadar bağımsız adaylar, genelde marjinal çıkış ya da protesto tarzında olmuş. Ben, kendimi böyle nitelendirmiyorum. Benimki tamamen yenilik sunmak ve alternatif sunmak. Bağımsız olarak herkesle görüşebilmek ve herkesle kucaklaşabilmenin gücünü göstermek ve hiç kimseyi ötekileştirmeden tamamen bir bağımsızlığın, özgür sesin ve farklı düşüncelerin gücüyle Artvin'e hizmet etmenin ve Artvin'in ihtiyaçlarının ilgili yerlerde ve her kapıdaki takipçisi olarak çözüm üretmek için adayım" dedi.

Artvin'den bağımsız milletvekili adayı olan Arif Ataman, bugün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar bağımsız adaylar, genelde marjinal çıkış ya da protesto tarzında olmuş. Ben, kendimi böyle nitelendirmiyorum. Benimkisi, tamamen yenilik sunmak ve alternatif sunmanın ötesinde. Bağımsız olarak herkesle görüşebilmek ve herkesle kucaklaşabilmenin gücünü göstermek ve hiç kimseyi ötekileştirmeden tamamen bir bağımsızlığın, özgür sesin ve farklı düşüncelerin gücüyle Artvin'e hizmet etmenin ve bunun için de Artvin'in ihtiyaçlarının ilgili yerlerde ve her kapıdaki takipçisi olarak çözüm üretmeye çalışacağım" diye konuştu.

Arif Ataman, şunları söyledi:

"Artvin'in yer üstü zengin olduğu gibi yer altıda çok dolu ve önemli maden kaynakları var. Ben, şunu söylüyorum: Madencilik ve çevre, bunların ikisinden birini tercih etmek zorunda değiliz. İkisinin birlikte yürütülebileceği çevreci bir madencilik mümkün. Yeni bir keşif değil bu, dünyada uygulamaları var. Sadece biraz itina ve özen göstermeliyiz ve bu konudaki bilincimizi yükseltmeliyiz. Artvin'in yer üstü zenginliğiyle birlikte yer altı zenginliklerinden birlikte faydalanmak için birlikte çalışmalıyız. Tam da bu anlamda doğa ve sağlık turizmini geliştirmeliyiz ve çevreyi korumalıyız" diye konuştu.