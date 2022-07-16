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Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

AA - Murat Asil - Politika
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Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.

AA / Murat Asil - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Politika Haberler

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