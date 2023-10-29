Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

CUMHURİYET'in kuruluşunun 100. yılı Bağdat Caddesi'nde düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı, Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile kutlandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan binlerce kişi cadde boyunca yürüdü. Kortejin geçişi ise caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlendi. Bir özel okul öğrencilerinin bando takımı da yürüyüşte yer aldı. Suadiye ışıklarda 19.23'de başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak'ta İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.